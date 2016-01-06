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صور| مدير أمن أسوان يكرم 62 من رجال الشرطة لتميزهم في أداء عملهم‎

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صور| مدير أمن أسوان يكرم 62 من رجال الشرطة لتميزهم في أداء عملهم‎ صور| مدير أمن أسوان يكرم 62 من رجال الشرطة لتميزهم في أداء عملهم‎

كرم اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، 62 من رجال الشرطة نظرًا لتميزهم فى أداء أعمالهم، ومجهوداتهم فى الفترة الأخيرة.

وسلم مدير الأمن، شهادات تقدير إلى “15 ضابط، و24 فرد أمن، و15 مجندًا، و6 عمد ومشايخ وغفر، و2 موظفين مدنيين”، تكريمًا لهم لتميزهم في داء عملهم خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال اللواء عمر ناصر، إن التكريم يأتى فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بمكافاة المتميزين، وفى المقابل تتم محاسبة المقصرين، موضحًا أن تميز ضباط الشرطة فى الفترة الأخيرة والذى يظهر فى الحالة الأمنية المستقرة بالشارع الأسوانى يعد حافزاً يدفعهم لتقديم مزيد من الجهد.

وأضاف فى تصريح خاص لـ”أونا”، أن الحالة الأمنية بالمحافظة مستقرة، حيث تنفذ يوميًا خطة محكمة للتأمين بداية من مركز إدفو شمال أسوان وحتى مدينة أبوسمبل السياحية جنوبًا، مشيرًا إلى هناك حالة استنفار تامة فى الشارع وخاصة المناطق السياحية والأثرية و المنشأت الشرطية، لتأمينها على أكمل وجه.

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أونا