«داعش» يسعى لاقتحام سجون في السعودية لتحرير رهائنه

هدد تنظيم “داعش” ، باقتحام سجني الحائر، والطرفية، في المملكة العربية السعودية للافراج عن السجناء الموالين للتنظيم .

ونشر التنظيم، عبر مجلته الأسبوعية “النبأ”، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه : “دماء الموحدين في جزيرة العرب.. قرابين الطواغيت لأسيادهم”، في إشارة إلى إعدام السعودية 47 شخصا السبت الماضي .

واضاف البيان : إنه “مضى قرن من الزمن تقريبا على إحدى أكبر الخدع التي تعرض لها المسلمون في التاريخ، حين خرجوا ينصرون رجلا زعم أنه من أهل التوحيد، ويريد قتال أهل الشرك والتنديد، فخرجت قبائل الجزيرة تنصر هذا الرجل على أعدائه، وهي تأمل منه أن يعيد سيرة أجداده من الموحدين”.

واستذكر داعش في ختام البيان، سيطرته على سجون بادوش، والجرائم الكبرى، وتسفيرات تكريت في العراق، وإخراج من فيها من المعتقلين، وغيرها لتتبعها بإذن الله قريبا سجون الحائر، والطرفية .

يشار الى أن سجني الحائر في الرياض والطرفية بمحافظة القصيم، يضمان عدة آلاف من السجناء السياسيين، غالبيتهم معتقلون على قضايا متعلقة بـ”الإرهاب”.