بالأسماء.. ضبط خلية إيرانية يقودها «توأمان» خططت لأعمال إرهابية في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إحباط مخطط إرهابي، كان يستهدف أمن البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة.

وتم تحديد هوية أعضاء تنظيم إرهابي سري، ومدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله والقبض على عدد من القياديين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وكشفت التحريات البحرينية بان التنظيم، على صلة وثيقة بجماعة سرايا الاشتر الإرهابية وكذلك عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة الإرهابي في تاريخ 28 يوليو 2015 والذي أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وستة آخرين، حيث قام القياديان بالتنظيم التوأمان : على احمد فخراوي (33 عاما) مقبوض عليه، محمد احمد فخراوي (33 عاما) مقبوض عليه، واللذان ينتميان إلى ما يسمى بـ “تيار الوفاء الاسلامي” بتأسيس وقيادة تنظيم إرهابي “قروب البسطة” اعتبروا “جناح مسلح” للتيار المذكور بالاشتراك مع العديد من العناصر المنتمية له.

وقالت الداخلية البحرينية، إن المتهم علي أحمد فخراوي بالسفر إلى إيران بنهاية عام 2011م لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

ومن بين المقبوض عليهم في القضية: ابراهيم جعفر حسن (29 عاما)، حميد علي منصور (59 عاما)، محمد عبدالجليل علي (46 عاما)، محمود عبدالرضا حسن (الجزيري) (28 عاما)