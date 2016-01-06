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نقل موظف بالمنيا بسبب كسره "قلة" ابتهاجا برحيل المحافظ السابق

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نقل موظف بالمنيا بسبب كسره "قلة" ابتهاجا برحيل المحافظ السابق نقل موظف بالمنيا بسبب كسره "قلة" ابتهاجا برحيل المحافظ السابق
أصدر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، قراراً بنقل الموظف "مصطفى.ى"، بسبب كسره "قلة" أثناء مغادرة المحافظ السابق للديوان بعد إقالته.

وكان أحد الموظفين بإدارة المحاجر توجه إلى الديوان العام للمحافظة، بعد إقرار حركة المحافظين، حاملا فى يدة "قله"، وفور خروج اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا السابق، من الديوان كسر الموظف القلة وراءه ابتهاجا برحيله.

من جانبه، حرر محافظ المنيا المقال مذكرة ضد الموظف للمحافظ الجديد اللواء طارق نصر، الذى اتخذ قرارا بنقل الموظف من إدارة المحاجر لمجلس مدينة المنيا.

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