مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 11 إرهابيا فى سيناء

أعلنت القوات المسلحة أنه استمراراً للمرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة " حق الشهيد " التى تخوضها قوات انفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تحت غطاء جوى من الهليكوبتر المسلح للقضاءعلى العناصر الاجرامية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الارهابى بشمال ووسط سيناء .

وأشارت القوات المسلحة الى أن القوات نجحت فى القضاء على 11 من العناصر الارهابية المسلحة أثناء تبادل اطلاق النيران خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات اثناء تنفيذ مهامها، والقبض على 2 فرد من المشتبه بهم اثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر، وتفجير 5 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك، وتدمير 2 عربة وعدد 6 دراجة نارية يتم استخدامها فى مراقبة واستهداف القوات، وضبط مدفع 14.5 مم ورشاش متعدد و 4 بندقية الية وبندقية خرطوش و 2 قاذف RBJ و13 خزنة بندقية الية و3155 طلقة انواع و 18 مقذوف RBJ و 138 طابة انواع و 300 كجم من مادة ال(TNT) شديدة الانفجار واكتشاف وتدمير 2050 كجم مواد مخدرة و 500 لتر مواد بترولية .

وتقوم عناصر انفاذ القانون بمواصلة عملياتها ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين المواطنين وحماية الأهداف الحيوية بمناطق مكافحة النشاط الارهابي.

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