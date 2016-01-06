جثمان ممدوح عبد العليم يوارى الثرى وشافكى تودعه: "مع السلامة يا حياتى"

وراى جثمان النجم الراحل ممدوح عبد العليم الثرى بمقابر أكتوبر بطريق الواحات، وشارك فى تشييع الجثمان بالمقابر عمرو الليثى، ومحمد رياض، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، وشهيرة، وعمر ياسين، ومنال سلامة، وماجد المصرى، وإيهاب فهمى، وسامح الصريطى، وآثار الحكيم.

وودعت شافكى المنيرى زوجها بكلمات بسيطة مرددة: "لا إله الا الله مع السلامة يا روحى يا حياتى".

>يذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم قد وافته المنية مساء أمس، الثلاثاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة بإحدى الصالات الرياضية بنادى الجزيرة. ونعى عدد كبير من الفنانين النجم الراحل بالبكاء والكلمات المؤثرة، وأثنوا جميعًا على خلقه الرفيع وكيفية تعامله مع أصدقائه فى الوسط الفنى.