أخبار عاجلة

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جثمان ممدوح عبد العليم يوارى الثرى وشافكى تودعه: "مع السلامة يا حياتى"

Google+ Print
جثمان ممدوح عبد العليم يوارى الثرى وشافكى تودعه: "مع السلامة يا حياتى" جثمان ممدوح عبد العليم يوارى الثرى وشافكى تودعه: "مع السلامة يا حياتى"
وراى جثمان النجم الراحل ممدوح عبد العليم الثرى بمقابر أكتوبر بطريق الواحات، وشارك فى تشييع الجثمان بالمقابر عمرو الليثى، ومحمد رياض، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، وشهيرة، وعمر ياسين، ومنال سلامة، وماجد المصرى، وإيهاب فهمى، وسامح الصريطى، وآثار الحكيم.

وودعت شافكى المنيرى زوجها بكلمات بسيطة مرددة: "لا إله الا الله مع السلامة يا روحى يا حياتى".
>يذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم قد وافته المنية مساء أمس، الثلاثاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة بإحدى الصالات الرياضية بنادى الجزيرة. ونعى عدد كبير من الفنانين النجم الراحل بالبكاء والكلمات المؤثرة، وأثنوا جميعًا على خلقه الرفيع وكيفية تعامله مع أصدقائه فى الوسط الفنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365