ليكيب تتسائل.. من سيخلف ميسي على غلاف ' فيفا ' ؟

احتل ليونيل ميسي غلاف لعبة فيفا منذ عام 2013 وحتى الآن، وأصبح النجم الأرجنتيني بمثابة الإلهام لتلك اللعبة سواء ظهر بمفرده أو بجانب أحد النجوم على غلاف اللعبة.

وفي العام الحالي علي سبيل المثال ظهر "ليو" بجانب جوردان هيندرسون قائد ليفربول على غلاف اللعبة في إنجلترا، كما أنه ظهر في إعلانات خاصة لفيفا مثل إعلان الكريسماس الأخير مع سيرخيو أجويرو.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن تجديد عقد ميسي مع الشركة المنتجة للعبة EA Sports ليس ممكنا، وتكهنت أن من سيحل محله لن يكون واحدا من الثنائي المرشح للكرة الذهبية معه، نيمار وكريستيانو رونالدو.

وأرجعت الصحيفة عدم ترشيح رونالدو نجم ريال مدريد ونيمار نجم برشلونة لتصدر غلاف اللعبة هإلى ارتباطهما بعقد مع الشركة كونامي اليابانية التي تنتج لعبة Pro Evolution Soccer.

وكنتيجة لذلك رشحت الصحيفة الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد لكي يكون علي غلاف اللعبة مشيرة إلى أنه هو أفضل بديل لكي يحل محل ميسي في النسخة القادمة من اللعبة.

الجدير بالذكر أن ليو ميسي لن يكون على غلاف لعبة فيفا العام المقبل بعد انتهاء عقده مع الشركة المصنعة لها.