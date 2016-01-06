في الجول يكشف - الحقيقة وراء فيلم محمد صلاح

ظهر محمد صلاح نجم روما في فيديو إعلاني مدته أقل من 20 ثانية انتهى بكلمة "قريبا"، ويكشف FilGoal.com تفاصيل الفيديو الغامض.

لم يكشف صلاح عن تفاصيل الفيديو، الذي ذهب البعض إلى توقع أنه سيكون فيلما تسجيليا عن قصة حياة نجم روما على طريقة كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

لكن حقيقة الفيديو التي يكشفها FilGoal.com، أن ظهور صلاح سيكون ضمن حملة دعائية لصالح شركة المشروبات الغازية العالمية "Pepsi".

وسترفع "Pepsi" النقاب عن الإعلان كاملا خلال الساعات المقبلة.

ويعد صلاح من ضمن الوجوه الإعلانية لشركة "Pepsi" من بين نجوم الكرة في العالم، وظهر في أكثر من حملة دعائية من قبل.

كما أن صلاح يعد من خريجي دوري Pepsi للمدارس، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية الرائعة في أوروبا.

وسينشر FilGoal.com فيديوهات وصورا حصرية من كواليس تصوير الإعلان.