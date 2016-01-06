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سموحة يضم لاعب الأهلي نهائيا دون مقابل

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سموحة يضم لاعب الأهلي نهائيا دون مقابل سموحة يضم لاعب الأهلي نهائيا دون مقابل

تعاقد سموحة مع لاعب الأهلي كريم بامبو دون مقابل لمدة موسمين ونصف تبدأ من يناير الحالي.

وأشار جناح الفريق الأحمر السابق لـFilGoal.com إلى أنه سينضم للنادي السكندري في صفقة انتقال حر بعد خروجه نهائيا من حسابات الجهاز الفني للأهلي.

وتعرض بامبو لقطع في الرباط الصليبي يوليو الماضي في مباراة للمقاصة في السويس التي انتهت بفوز الأهلي 2-0 في الدوري.

وأكد اللاعب أن كافة بنود التعاقد تم الاتفاق عليها مع سموحة.

وشارك بامبو في 11 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي في الدوري وسجل هدفا وحيدا كان في مرمى المقاولون العرب.

وكان بامبو قد ظهر مع الفريق الأول للأهلي تحت قيادة فتحي مبروك موسم 2013-2014 وشارك وقتها في لقاءات الدورة الرباعية الثلاثة التي توج فيها النادي بلقب الدوري.

وسيكون بامبو خامس لاعب يرتدي قميص سموحة بعدما لعب للأهلي بعد كل من أحمد شكري وأحمد نبيل مانجا وإسلام محارب وهاني العحيزي.

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