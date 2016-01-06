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مران الأهلي - كدمة قوية في وجه شريف حازم

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مران الأهلي - كدمة قوية في وجه شريف حازم مران الأهلي - كدمة قوية في وجه شريف حازم

أصيب شريف حازم مدافع الأهلي بكدمة قوية في الوجه أثناء مران الأربعاء في مقر النادي بالجزيرة اضطر على إثرها لمغادرة التدريبات.

وكان جوزيه بيسيرو مدرب الفريق قد قرر اصطحاب كل اللاعبين إلى الإسكندرية استعدادا لمباراتي اتحاد الشرطة والمقاولون العرب.

وأصبح حازم خيارا أخيرا للمدرب البرتغالي، فلاعب سموحة السابق لم يشارك في أية مباراة خلال الموسم الحالي.

ويخوض الأهلي مباراة الشرطة غدا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس وسيمكث بالمدينة يومي الجمعة والسبت استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد.

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