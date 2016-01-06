كريم بامبو لـ في الجول: سأعود للأهلي مرة أخرى بمجهودي

تحدث كريم بامبو لاعب النادي الاهلي عن صفقة انتقاله الى صفوف سموحة لمدة موسمين ونصف مؤكدا أنه أمام تحدي كبير لإثبات نفسه من جديد والعودة لاحقا للأهلي. (طالع التفاصيل)

وأوضح اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com "قدمت نفسي بشكل جيد عندما تم تصعيدي للفريق الأول ولكن ظروف الإصابة بالصليبي حالت دون استكمال تألقي " .

وتعرض بامبو لقطع في الرباط الصليبي يوليو الماضي في مباراة مصر للمقاصة في السويس التي انتهت بفوز الأهلي 2-0 في الدوري.

وأكمل "سموحة فريق كبير.. وهاموت نفسي لكي أعود للأهلي من جديد بمجهودي " .

وأشار الى انه يقدر ظروف عدم قيده في الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته والصفقات التي أبرمها النادي مطلع الموسم الجاري .