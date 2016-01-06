المتحدث العسكري: تصفية 11 إرهابيا وتفجير 5 عبوات ناسفة في عملية «حق الشهيد 2»

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، عن تصفية 11 فردًا من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل إطلاق النيران خلال عمليات الإقتحام والمواجهات مع القوات أثناء تنفيذ مهامها بالمرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة “حق الشهيد”، والقبض على 2 آخران من المشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر.

وأكد سمير، في بيان له منذ قليل، أنه تفجير 5 عبوات ناسفة تم زرعها لإستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك ، وتدميرعربتين، و6 دراجات نارية يتم إستخدامها فى مراقبة وإستهداف القوات، إضافة إلى ضبط مدفع (14,5 مم) ورشاش متعدد و (4) بندقية آلية وبندقية خرطوش، و (2) قاذف RBJ و(13) خزنة بندقية آلية، و(3155) طلقة أنواع، و (18) مقذوف RBJ و (138) طابة أنواع، و (300) كجم من مادة ال (TNT) شديدة الإنفجار، وإكتشاف وتدمير (2050) كجم مواد مخدرة، و (500) لتر مواد بترولية .

وأشار المتحدث العسكري ، إلى أن ذلك يأتي إستمراراً للمرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة “حق الشهيد” التى تخوضها قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تحت غطاء جوى من الهليكوبتر المسلح للقضاءعلى العناصر الإجرامية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء والتى أسفرت عن تحقيق الآتى :