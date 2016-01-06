طارق مرعشلي هذه زوجتي وحبيبتي الوحيدة

انتشر خبر زواج الفنان طارق مرعشلي على زوجته، وهذه الإشاعة ضايقته كثيراً مما جعله يرد قائلاً: "أصدقائي ورفقاتي ع الفيس سمعت إشاعة عني بتقول إني أنا متزوج من حدا تاني غير زوجتي وأم بنتي، هدا كلام غير صحيح ومانو مظبوط، زوجتي وحبيبتي وأم بنتي سيلا وحده بس ومافي غيرا وشكراً".

من المعروف أن الفنان طارق مرعشلي كان متزوجاً من الفنانة الراحلة رندة مرعشلي، وله منها بنت وحيدة الفنانة هيا، كما تزوج لفترة قصيرة من الفنانة صفاء سلطان الذي انفصلا دون أن تذكر الأسباب.