ماذا قال طبيب ممدوح عبد العليم عن سبب وفاته؟

كشف الدكتور ميخائيل عطية الطبيب الذي استقبل الفنان ممدوح عبد العليم بمستشفى الأنجلو بحي الزمالك أن الفنان وصل إلى المستشفى وهو متوفٍ بالفعل ولم يتم التعرف حتى الآن على سبب الوفاة المفاجئة بهذا الشكل. فهل هي أزمة قلبية أم سكتة دماغية مشيراً في تصريحاته الهاتفية لبرنامج"هنا العاصمة"على فضائية cbc أن من يستطيع تحديد سبب الوفاة بشكل مؤكد هو الطبيب الشرعي. أما أي طبيب في أي تخصص آخر فلن يستطيع معرفه السبب.

وأشار الدكتور ميخائيل أن الصالة الرياضية التي كان يلعب فيها الفنان الراحل لو كانت معدة طبياً كان من الممكن إنقاذه.