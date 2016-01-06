لأول مرة Selena Gomez تتحدث عن علاقتها بـ Justin Bieber

أخيراً تحدثت نجمة البوب Selena Gomez في مقابلة مع مجلة Rolling Stone عن حبيبها السابق Justin Bieber، الذي احتلت علاقة المغنية، البالغة من العمر 23 عامًا، مع المغني الكندي عناوين الصحف منذ ديسمبر/ كانون الاول من العام 2010 لغاية اليوم، بالرغم من أن علاقتهما تأرجحت بين الإنفصال والعودة لمرّات ولسنوات عدّة، كان آخرها الخبر الذي تحدث عن عودة النجمين الى بعضهما البعض، خصوصاً بعد أن شوهدا معا في أحد حانات لوس أنجلوس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، وغناء Justin أغنية My Girl لحبيبته التي أثرت في حياته، كما يقول دائماً، Selena.

في اللقاء المذكور أيضاً، وصفت Selena علاقتها بحبيبها السابق اليوم بأنها علاقة معقدة لكن إستثنائية .

وأضافت النجمة العالمية: "لن أغير حياتي بناء على ما يريده الناس. أعيش حياتي كما أريد وليس كما يريد غيري".

وكانت Selena قد انفصلت عن صديقها Justin Bieber بسبب خيانته لها ورفضت كل محاولاته للعودة إليها، رغم اعترافه بأن علاقتهما قد أثرت فيه وفي حياته تأثيراً كبيراً.

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