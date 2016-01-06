زينة وفريال يوسف تهنئان ليلى علوي في عيد ميلادها

نشرت الممثلتان زينة وفريال يوسف صورتين تجمعهما بالفنانة ليلى علوي، عبر حسابهما الرسمي على "إنستقرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ 54.

زينة هنأت ليلى علوي قائلة"عيد ميلاد سعيد للرائعة دائماً ليلى علوي"، بينما علقت فريال يوسف على المناسبة قائلة"عيد ميلاد سعيد للجميلة والأسطورية، أتمنى لك كل الخير فى الحياة".

يشار إلى أن ليلى علوي تصور حالياً أحدث أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي يجمعها بالممثلين باسم سمرة ومنة شلبي وأحمد داوود وأنعام سالوسة ومحمد الشرنوبي. وهو من كتابة باسم سمرا وإخراج يسرى نصر الله.