مهرجان الكويت للمونودراما" ينطلق تحت اسم الفنان سعد الفرج

الرياض- نهى السداوي

ضمن الاستعداد لانطلاق "مهرجان الكويت للمونودراما" خلال دورته الثالثة خلال الفترة من السادس إلى الحادي والعشرين من أبريل 2016، والذي يهدف إلى استقطاب ضيوف متميزين في عدة تخصصات مسرحية، أعلن المسؤولون عن إطلاق اسم الفنان سعد الفرج على الدورة الثالثة التي تنطلق فعالياتها بين 16 و23 أبريل المقبل.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان جمال اللهو إنّ اختيار الفرج جاء بناءً على دوره البارز في إثراء الحركة المسرحية الكويتية، لأنه أحد روادها، وأحد أبرز الداعمين للحراك المسرحي والفنانين الشباب. من جانبه عبّر الفنان سعد الفرج عن سعادته بهذه اللفتة من القائمين على المهرجان، وقال:" واجبي يحتم علي أن أقف مع كل مناسبة تخدم الفن سواءً المسرح أو التلفزيون، فالجيل الجديد بحاجة إلى وقفة صادقة لدعم مسيرتهم ليواصلوا هذا البناء". مضيفًا أنّ تطور المسرح الكويتي مر بمراحل مختلفة بدايةً من المسرح الاجتماعي في الستينات، ثم المسرح السياسي، وصولًا إلى النهضة الحقيقية في بداية الثمانينات والتسعينات. "وفقًا للوطن"

يشار إلى أنّ "مهرجان الكويت للمونودراما" طرح أفكاراً لدورته الحالية شملت إقامة عروض مسرحية جماهيرية للمهرجان في مواقع مختلفة، كما أعلن في وقت لاحق عن موعد لاستلام طلبات المشاركة في المهرجان وهو الرابع من يناير 2016، والتي تخضع للشروط التالية: إجازة النص من قبل لجنة إجازة النصوص في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وأن تكون مدة العرض من 20 إلى 55 دقيقةً، وأن يكون العرض المسرحي جديداً، ويتم إرسال نسخة من النص عبر شريط ممغنط CD مع نبذة عن الفرقة المشاركة والعمل، متضمنًا صور جميع المشاركين فيه وشعار الفرقة..