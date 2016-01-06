بالصور: ما هي المناسبة التي جمعت مشاهير تركيا الأسبوع الماضي؟

حضر عدد كبير من مشاهير تركيا مساء الثلاثاء 29 ديسمبر حفل افتتاح الجزء الثاني من فيلم "الحديث بقدر زوجك" بحضور بطليه النجم التركي مراد يلدريم الشهير بأمير، وإيزغي مولا .

ويتحدث الفيلم عن عاشقين شباب يتزوجان بدون أن يكونا مهيأين لقواعد الحياة الزوجية، ويواجهان الظروف بروح كوميدية لا تخلو من رومانسية.

وبدأ صباح اليوم التالي لليلة رأس السنة يوم الجمعة بانطلاق عرضه للناس في دور السينما التركية.

وكان أول المعجبين بمضمون الفيلم وأداء بطليه المخرج السينمائي المعروف يلماز أردغان.