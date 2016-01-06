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كريم بامبو لـ في الجول: سأعود للأهلي مرة أخرى بمجهودي

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كريم بامبو لـ في الجول: سأعود للأهلي مرة أخرى بمجهودي كريم بامبو لـ في الجول: سأعود للأهلي مرة أخرى بمجهودي

تقدم الحكم الدولي جهاد جريشة بمذكرة رسمية ضد المكالمة المسربة بين وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى رئيس الاتحاد جمال علام ووزير الرياضة خالد عبد العزيز.

وكان جريشة قد صرح لـFilGoal.com أمس أنه "لن يترك حقه" (طالع التفاصيل).

وكانت أزمة اندلعت يوم الثلاثاء بعد تسريب محادثة هاتفية بين سويلم ووجيه أحمد التي تتحدث عن اختيار جريشة حكما لمباراة الزمالك ومصر المقاصة الأخيرة.

وتحدث جريشة لـFilGoal.com قائلا"ما قيل في المكالمة لن أسكت عنه أبدا".

وواصل"حقي سوف أسترده بالقانون، من قال إننا أتينا لمرتضى منصور بالحكم الذي يحبه لإدارة مباراة الزمالك سوف أقاضيه".

وأردف"ما حدث يعد عيبا كبيرا ومن غير الصحيح أن يتم التحدث عن حكم دولي بتلك الطريقة".

وأتم"أنا لست تابع لأي شخص أنا إنسان وحكم محترم وحقي سوف أسترده بالقانون".

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