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«عميد آداب المنصورة» : حالات الغش معدومة مقارنة بالسنوات السابقة

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«عميد آداب المنصورة» : حالات الغش معدومة مقارنة بالسنوات السابقة «عميد آداب المنصورة» : حالات الغش معدومة مقارنة بالسنوات السابقة

أكد الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الاداب جامعة المنصورة، أن حالات الغش بالكلية هذا العام تكاد تكون معدومه مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح عميد الكلية، أن إدارة الكلية تسعى إلى توفير توفير كافة الوسائل والإمكانات التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السريعة والرادعة ضد المخالفين، والتحقيق الفوري لمواجهة أى حالات غش أو شغب أو خروج عن النظام.

وأطمئن أحمد، على حسن سير العمل بالكنترولات مطالباً القائمين عليها بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية، ومنع دخول أى أفراد إليها من غير أعضائها.

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