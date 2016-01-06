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البيئة تصدر قرارا بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير بمحافظة القليوبية

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البيئة تصدر قرارا بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير بمحافظة القليوبية البيئة تصدر قرارا بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير بمحافظة القليوبية
أصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قرارا اليوم، بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير بالقليوبية التى تلتزم بتركيب فلاتر أو إنشاء صوب بالمكامير الخاصة بها، لحين الانتهاء من تجهيز الأراضى الصحراوية المخصصة لنقل المكامير والموجودة بصحراء بلبيس بأبو زعبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالإعلامى أحمد بدوى النائب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، وذلك لبحث مشاكل المكامير بعد تضرر أهالى الدائرة منها.

وعلق أحمد بدوى أن الوزير وعده خلال اللقاء بحل المشكلة فى أقرب وقت ممكن، وأن يلزم أصحاب المكامير بأن تكون المكامير على بعد كيلو ونصف من الكتلة السكنية، مشيرًا إلى أن الوزير أعطاه وعدًا بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز طوخ، وفور الانتهاء من العثور على أرض ستبدأ إجراءات إنشاء المصنع.

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