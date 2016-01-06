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مدير أمن مطروح يتفقد سوق الخضار بمنطقة السيركو لمتابعة الأسعار

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مدير أمن مطروح يتفقد سوق الخضار بمنطقة السيركو لمتابعة الأسعار مدير أمن مطروح يتفقد سوق الخضار بمنطقة السيركو لمتابعة الأسعار
تفقد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الأربعاء، سوق الخضار بمنطقة السيركو، رافقه عدد من قيادات المديرية ورئيس مباحث ورئيس قسم شرطة المرافق، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالسوق وضبط الأسعار.

والتقى مدير الأمن بتجار السوق، للتأكيد عليهم بعدم المغالاة فى الأسعار، حيث أكدوا على التزامهم التام بالأسعار للتخفيف عن المواطنين.

كما التقى مدير الأمن مع عدد من رواد السوق، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للمتابعة اليومية والتواجد الأمنى الفعال لقيادات المديرية بالأسواق.
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مصر 365

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