عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 53 سفينة بحمولة 3 مليون و400 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، إن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MARIDO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية DDIDH MAERSK بحمولة 171 الف طن.