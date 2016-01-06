ارتفاع حصيلة حالات الغش في امتحانات جامعة أسيوط لـ 78 حالة

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، أن عدد حالات الغش بكليات الجامعة بلغت 80 حالة, وذلك منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول وحتى الآن .

وأوضح جعيص، أن معظم الحالات المضبوطة جاءت بين طلاب التعليم المفتوح, حيث جاءت كلية الآداب في المقدمة من حيث عدد حالات الغش التي ضبطها, والتي بلغ عددها 29 حالة بواقع 11 طالبا و 18 طالبة, تليها كلية الحقوق بعدد 24 حالة منهم 16 طالبا و 8 طالبات, كما تمّ ضبط 22 حالة بكلية التجارة منهم 10 طلاب، و 12 طالبة, وحالتين فقط بكلية الخدمة الاجتماعية بواقع حالة واحدة فقط للطلبة وحالة طالبات, بينما تم ضبط حالة واحدة فقط للطلاب بكلية الآداب الوادي الجديد .

كما أعلن عن ضبط حالتين فقط بكلية التربية لطالبتين بين طلاب الانتظام ، حيث أمر رئيس الجامعة بتحويل جميع حالات الغش المضبوطة إلى مجالس التأديب المختصة بهذا الشأن .