العربى يبحث فى نيويورك تدخلات إيران فى الشأن السعودى والاعتداء على سفارتها

أعلن الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية عن قيامه بزيارة إلى نيويورك الاثنين المقبل، عقب الاجتماع الوزارى الطارئ لبحث تدخلات إيران فى شئون السعودية والاعتداءات على سفارة المملكة فى طهران، وتتضمن الزيارة بحث عدد من القضايا العاجلة فى الأمم المتحدة، تخص القضية الفلسطينية.

وأشاد العربى بجهود العراق فى ردع داعش، خصوصا بعد تحرير مدينة الرمادى، لافتا إلى أن داعش استخدم أسلوبا علميا حديثا، فهو يجيد التكنولوجيا الحديثة ويمتلك وسائل إعلام متطورة.

وقال الأمين العام فى مؤتمر صحفى لحصاد تحركات الجامعة العربية على مدار العام الماضى، إن تدفق المهاجرين السوريين على أوروبا يعتبر ظاهرة جديدة، مشيدا فى هذا الصدد بالدول التى تقبل باللاجئين السوريين كالأردن ولبنان ومصر وكل الدول التى تسعى لذلك.

وحول المفاوضات السورية السورية المنتظر انطلاقها آخر يناير الجارى، أكد العربى أن المفاوضات بين وفد المعارضة السورية ووفد الحكومة ستكون إيجابية فى حالة واحدة فقط إذا قبل وفد الحكومة التحدث عن المرحلة الانتقالية.