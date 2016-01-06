احتفالات فى العراق بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقى

>احتفل العراق اليوم الاربعاء بالذكرى 95 لتأسيس الجيش العراقى فى السادس من يناير عام .1921

واستهل رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى مراسم الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندى المجهول ايذانا ببدء احتفالات العراق بهذه المناسبة .

وقال الرئيس العراقى فؤاد معصوم ، فى كلمة بهذه المناسبة إن "الانجاز الاهم المتحقق فى الانتصارات الاخيرة فى الحرب مع داعش هو ما يعيشه العراقيون من اطمئنان لاستعادة الثقة بالجيش على تحقيق مأمول منه فى حماية الشعب والمدن وتطهيرها من المجرمين وبهذا تتأكد عمق الصلة والثقة بين الشعب وجيشه وهى صلة عبر عنها الشعب بقوة حين كانت الجماهير سندا للقوات المسلحة فى الدفاع عن أمن العراق وسيادته".

وأضاف أن "ابطال الجيش العراقى يحتفلون بذكرى تأسيس الجيش العراقى فى ساحات الشرف".

وحضر وزير الدفاع العراق خالد العبيدى مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش العراقى من خريجى الكلية العسكرية فى حفل مهيب تخلله استعراض عسكرى لطلبة الكلية.