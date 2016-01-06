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المرصد السورى : مقتل 8 أشخاص فى قصف صاروخى على دمشق

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المرصد السورى : مقتل 8 أشخاص فى قصف صاروخى على دمشق المرصد السورى : مقتل 8 أشخاص فى قصف صاروخى على دمشق

>لقى ثمانية سوريين حتفهم اليوم الأربعاء جراء استهداف أحياء سكنية بالعاصمة السورية دمشق بقذائف هاون.

ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا" اليوم عن مصدر فى وزارة الداخلية قوله إن "إرهابيين يتحصنون فى الغوطة الشرقية أطلقوا قذائف هاون على أحياء سكنية بدمشق ما تسبب بارتقاء ثمانية شهداء وإصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".

وكان المرصد السورى لحقوق الانسان أفاد اليوم بمقتل أربعة أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية على أماكن فى شارعى بغداد والعابد وسط العاصمة دمشق .

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم إن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى بعضهم فى حالات خطرة ، مشيرا إلى سقوط قذيفة صاروخية على منطقة بالقرب من كلية الاقتصاد فى منطقة البرامكة، دون أنباء عن إصابات.

ولفت المرصد إلى أن قوات النظام قامت بقصف مناطق فى حى جوبر عند أطراف العاصمة بعدة قذائف ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
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