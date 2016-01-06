النيابة تطالب المحكمة بتوجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد فى "اقتحام قسم حلوان"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 68 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، ونادت المحكمة على شاهد الإثبات ربيع حسن، والذى يعمل تاجر، وقال بعد حلف اليمين، إن الأحداث وقعت منذ فترة، وإنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، وهنا سأل أحد أعضاء فريق الدفاع سؤالا للشاهد قائلا، "قلت فى تحقيقات النيابة العامة إنك تعرفت على 26 متهما "، وهنا رد الشاهد قائلا، إنه لم يتعرف على أى من المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة".

وعقب ذلك سادت حالة من الفرحة بين المتهمين داخل قفص الاتهام ودفاعهم، فيما طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بالقبض على الشاهد وتوجيه تهمة الشهادة الزور له. وردد بعض المتهمين هتافات من داخل القفص قائلين، "حسن بيه قول الحق.. إحنا مظاليم ولا لا".

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات الكاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.