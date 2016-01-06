تأجيل استئناف حمدى الفخرانى على حبسه فى "استغلال النفوذ" لـ20 يناير

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر تأجيل جلسة استئناف المهندس حمدى الفخرانى وعضو مجلس الشعب الأسبق على حكم حبسه 4 سنوات، فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، لجلسة 20 يناير لاتخاذ إجراءات الرد.

وغادر الفخرانى وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا بدلة السجن الزرقاء متجها إلى محبسه.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

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