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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة زراعة الحشيش فى مركز الوقف بقنا

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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة زراعة الحشيش فى مركز الوقف بقنا المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة زراعة الحشيش فى مركز الوقف بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، غيابيا على عامل، بالسجن المؤبد 25 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة زراعة نبات القنب المخدر "حشيش" بقصد الاتجار، بمركز الوقف شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 21 يناير من العام الماضى، عندما وجهت النيابة العامة تهمة زراعة نبات القنب المخدر "الحشيش" للمتهم "خالد.ع.ح"، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت تهمة مقاومة السلطات للمتهم "مجدى.ع.ح" لمحاولته منع القوة الأمنية المكلفة بتنفيذ إذن النيابة فى القضية.

أحالت النيابة العامة القضية التى حملت رقم 506 لسنة 2015 جنايات الوقف، المقيدة برقم 636 لسنة 2015 كلى قنا إلى محكمة جنايات نجع حمادى، والتى عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وحبس المتهم الثانى لمدة سنة مع المصاريف.
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