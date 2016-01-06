الشيخ «ميزو»: «البُخارى» يبيح الزنا لـ3 أيام.. و«الأزهر» يدافع عنه

قال الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ”الشيخ ميزو”، إن الإمام البخاري يبيح الزنا لمدة 3 أيام، وفقًا لصحيح البخاري وكتابه “الجامع المسند الصحيح”، وتسائل نصر، عن سبب دفاع الأزهر عن البخاري رغم تلك الفتوى.

وكتب نصر، عبر حسابه على “فيس بوك”: “البخارى يبيح الزنا لمدة ثلاثة ايام فلماذا يدافع الأزهر عن البخارى هل هى دعوة من الأزهر لممارسة الزنا ؟”.

وكان الإعلامي، عمرو الليثي، أنهى حلقة برنامجه «بوضوح» على فضائية «الحياة» قبل موعدها مساء أمس الأول، وذلك بسبب ما أعتبره إساءة ضيفه الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بـ«ميزو» للأزهر الشريف وتشكيكه في كافة الأئمة والمذاهب.