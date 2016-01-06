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الصحة: زيادة مستشفيات علاج «التصلب المتعدد» لـ 15

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الصحة: زيادة مستشفيات علاج «التصلب المتعدد» لـ 15 الصحة: زيادة مستشفيات علاج «التصلب المتعدد» لـ 15

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن التوسع في عدد المستشفيات التي تصرف علاج مرضى التصلب المتعدد لتصبح 15 مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية بدلا من مستشفى واحد فقط .

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الربعاء، أنه «تم إعادة دراسة البروتوكولات الخاصة بمرضى التصلب المتعدد ومرضى الأورام والقلب ومتابعة زرع الكبد، وزيادة مدة قرارات العلاج لتقليل عدد المرات التي يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة»، مشيرة إلى أن «المجالس الطبية المتخصصة تدرس حالياً تعديل أكواد باقي التخصصات».

وأوضحت الوزارة أنه تم تكويد بروتوكولات العلاج الجديد لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي «C» وإصدار قرارات العلاج

وتم البدء في علاج المرضى، كذلك تكويد الأدوية الجديدة «العلاج المصري» لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي «C»

كما أعلنت الوزارة عن إضافة مجموعة من الأمراض إلى قائمة الأمراض التي يتم علاجها على نفقة الدولة مثل «الفتق – تضخم الغدة الدرقية – تضخم البروستاتا – استئصال الطحال»، وقالت الوزارة إنه تم إعادة دراسة أكواد علاج القلب وتعديلها، مشيرة إلى أنه لم يتم تعديل الأكواد منذ عام 2008.

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أونا

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