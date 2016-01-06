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«ألف نيلة»عرض كوميدي داخل قناة فضائية في «مسرح مصر»

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«ألف نيلة»عرض كوميدي داخل قناة فضائية في «مسرح مصر» «ألف نيلة»عرض كوميدي داخل قناة فضائية في «مسرح مصر»


> كتبت : إنجي لطفي
> تواصل قناة “MBC ”، بعد غد  الجمعة، عرض مسرحية جديدة لفرقة “”، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب.

وتُقدم الفرقة في أحدث عروضها عبر شاشة “MBC مصر”، مسرحية “ألف نيلة”، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي داخل محطة فضائية يحدث بين العاملين فيها مجموعة من المفارقات الناتجة عن تضارب الأخبار التي تُقدمها للمشاهدين مما يٌفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
> مسرحية “ألف نيلة” يشارك في بطولتها بجانب النجم أشرف عبد الباقي كلًا من علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة “أس أس”، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

تُعرض مسرحيات فرقة “مسرح مصر” إسبوعياً كل جمعه الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد السبت الساعة 10:00 مساءً، وتُعرض مسرحية “الف نيلة” الجمعه 8 يناير 2016 الساعة 8:00 مساءً.

 

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