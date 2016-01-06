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مرور القاهرة: إغلاق منزل كوبرى المطار 3 أيام لتطويره وتجديد الفواصل

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مرور القاهرة: إغلاق منزل كوبرى المطار 3 أيام لتطويره وتجديد الفواصل مرور القاهرة: إغلاق منزل كوبرى المطار 3 أيام لتطويره وتجديد الفواصل
تغلق غدا الخميس الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى، منزل كوبرى المطار للقادم من مناطق العروبة اتجاه عبد الحميد بدوى بسبب وجود أعمال إحلال وتجديد فواصل الكوبرى لمدة 3 أيام مع توفير عدة طرق بديلة لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

من جانبه أكد مصدر أمنى بإدارة المرور، أن أعمال تجديد فواصل أعلى الكوبرى تكون ليلا ونهارا وسوف تبدأ غدا الساعة 12 مساء وحتى يوم السبت المقبل الساعة 6 صباحا، مع تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والأقماع والحواجز الحديدية بمحيط الأعمال لمنع وقوع أى مرورية.

وأضاف المصدر أنه تم وضع بعض التحويلات المرورية منها عدم التوجه لمنطقة الأعمال واستكمال كوبرى المطار حتى طريق المطار يمينا حتى شارع عبد الحميد بدوى، كما يمنع الصعود لكوبرى المطار والدخول لشارع عبد الحميد بدوى يمينا أسفل الكوبرى واستكمال الرحلة وخط السير لقائدى السيارات.
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مصر 365

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