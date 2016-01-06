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المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة حيازة أسلحة نارية واستعمال القوة بأبوتشت فى قنا

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المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة حيازة أسلحة نارية واستعمال القوة بأبوتشت فى قنا المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة حيازة أسلحة نارية واستعمال القوة بأبوتشت فى قنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، غيابيًا بالسجن المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة حيازة أسلحة وإشعال النيران فى منزل واستعمال قوة وتهديد 5 سيدات بالقتل بمركز أبو تشت، شمالى المحافظة.

تعود أحداث الواقعة الى 17 مارس 2014، عندما وجهت النيابة العامة تهم حيازة أسلحة واشعال النيران فى منزل واستعراض قوة والتهديد بقتل 5 سيدات بسبب خلافات عائلية بمركز أبوتشت، لكل من ناصر.م.ا، وشقيقيه أحمد ومنصور، فى القضية رقم 6435 لسنة 2015 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1380 لسنة 2015 كلى قنا.

وقضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم الأول و5 آلاف جنيه للمهتمين الثانى والثالث.

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مصر 365