عاطل يتعدى على ربة منزل بالضرب بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية

أصيبت ربة منزل بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، وذلك إثر قيام عاطل بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الدكتور محمد متولى مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بوصول "وطفة - ع" مقيمة دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجة اشتباه ما بعد الارتجاج حالتها العامة سيئة ولا يمكن استجوابها، وبالانتقال والفحص وسؤال نجلها "وجدى.ع" ومقيم بذات الناحية اتهم "محمد. ا" ومقيم بذات الناحية بالتعدى على والدته بالضرب وإحداث إصابتها لخلافات بسبب الجيرة.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 753 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016م، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.