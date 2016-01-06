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3 سنوات سجن مع الشغل لثلاث ساقطات متهمات بممارسة الدعارة فى البساتين

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3 سنوات سجن مع الشغل لثلاث ساقطات متهمات بممارسة الدعارة فى البساتين 3 سنوات سجن مع الشغل لثلاث ساقطات متهمات بممارسة الدعارة فى البساتين
قضت محكمة جنح البساتين، اليوم الأربعاء، بحبس 3 سيدات 3 سنوات لكل منهن مع الشغل والنفاذ، لاتهامهن بممارسة الدعارة فى منطقة البساتين.

وكانت معلومات وردت لإدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بالقاهرة، تفيد ممارسة فتيات للرذيلة، واستقطاب رجال راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وتم استئذان النيابة ومداهمة الشقة، والقبض على فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة، واعترفتا بحصول كل منهما على مبلغ 500 جنيه مقابل ممارسة الرذيلة، بجانب سيدة تسهل لهم ذلك، فتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمات إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365