دفاع حمدى الفخرانى: "رئيس الهيئة رفض الاستماع لنا فطلبنا رده"

قال المحامى أشرف عباس عضو هيئة الدفاع، عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، إنهم حضروا جلسة اليوم لاستكمال نظر ثانى جلسات الاستئناف المقدم من جانبهم على حكم حبس حمدى الفخرانى وفوجئوا بتغيير الدائرة بأكملها بقاضٍ منتدب.

وأضاف أشرف عباس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا "إحنا دفعنا ببطلان الإجراءات كحق أصيل من حقوق المتهم، إلا أن رئيس الهيئة رفض الاستماع للدفوع ولو على سبيل الملاحظة، ما دفعنا لأن نتأكد من يقين المحكمة وعقيدتها ضد موكلى وهو ما دفعنا لطلب الرد".

وكان أشرف عباس المحامى وعضو هيئة الدفاع عن المهندس حمدى الفخرانى وعضو مجلس الشعب الأسبق، قد طلب فى جلسة الاستئناف على حكم حبس موكله 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، رد هيئة المحكمة زاعمًا أن عقيدة الهيئة موجهة ضد موكله.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على حمدى الفخرانى رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

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