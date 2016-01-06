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كيف تكتشف إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية؟

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كيف تكتشف إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية؟ كيف تكتشف إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية؟
الجيوب الأنفية إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون خاصة الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل وجود استعداد وراثى للإصابة وغيرها من أسباب، كما أن هناك بعض الأعراض التى يظهر من خلالها إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية.

تشخيص التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال


>حول ذلك تقول دكتورة مى سعد الدين، مدرس واستشارى الأطفال بمستشفى أبو الريش، إن التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال أحد الأمراض التى يحتار كثير من الأطباء فى تشخيصها نظرا لوجود أعراض مضللة أهمها:
>1) تأتى فى صورة رشح فيعتقد أن الطفل مصاب بحساسية بالأنف.
>2) نزول الإفرازات فى الحلق فيظن أنه التهاب فى الحلق.

متى تشك الأم فى إصابة طفلها بالتهاب الجيوب الأنفية


>واستكملت د. مى قائلة: هناك بعض العلامات فى حالة ملاحظة الأم ظهورها على طفلها يجب عليها الذهاب للطبيب المختص لاستبعاد إصابة طفلها بالتهاب الجيوب الأنفية وأهمها:
>1) الرشح:
>فى حالة وجود رشح بصورة مبالغ فيها ومستمرة مع الطفل لمدة تجاوزت أكثر من 10 أيام.

2) الإفرازات:


>يتميز الرشح الناتج عن إصابة الطفل بالتهاب بالجيوب الأنفية فى صورة إفرازات سميكة لونها أخضر أو أصفر.

3) وجود رائحة نفاذة من الأنف.
>4) عدم الاستجابة لمضادات الحساسية الأنفية.
>5) ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة.

وتابعت د. مى قائلة: "وجود صداع بمنطقة الأنف إحدى علامات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية عند الكبار وليس الأطفال عكس ما يشاع، كما أنه عادة لا يصاب الطفل بالتهاب بالجيوب الأنفية قبل اكتمال 6 سنوات نظرا لأن الجيوب الأنفية لما تظهر قبل ذلك".

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