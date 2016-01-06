تحذير للحوامل: دواء شهير مضاد للفطريات يعرضك للإجهاض

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من الدنمارك عن نتائج خطيرة للغاية بشأن إحدى الأدوية الشهيرة المضادة للفطريات وتعرف باسم فلوكونازول fluconazole، حيث ثبت أن تناول هذا العقار خلال أول 6 شهور من الحمل يرفع فرص حدوث الإجهاض بنسبة 50%.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه النتائج بعد دراسة تأثير عقار أقراص الفلوكونازول على 1.4 مليون حالة ولادة خلال فترة طويلة استمرت 17 عامًا، وكشفوا أن السيدات اللاتى حصلن على هذا العقار فى بداية الحمل كن أكثر عرضة لحدوث الإجهاض.

وعلى الرغم من أن نسب حدوث الإجهاض بين السيدات الحوامل لم تتخط 10%، إلا أن القائمين على الدراسة أوصوا الأطباء بضرورة توخى الحيطة والحذر عند وصف عقار الفلوكونازول للسيدات فى بداية الحمل.

وتتعرض السيدات الحوامل بشكل شائع للإصابة بالعدوى الفطرية بالمهبل، أو الفم وغالبًا ما يتم استخدام العلاجات الموضعية، ولكن تستخدم أقراص الفلوكونازول بكثرة أيضاً.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American Medical Association"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن إحدى الدراسات الكندية التى أشرف عليها باحثون من جامعة مونتريال قد حذرت السيدات الحوامل من تناول العقار الشهير المضاد للاكتئاب "باروكسيتين" خلال أول 12 أسبوع من الحمل لأنه قد يسبب حدوث تشوهات للأجنة.

>

>