الجامعة العربية تبحث مقترحات قانونية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى

بحث الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى مع عدد من الخبراء القانونيين العرب عدد من الأفكار والبدائل وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

تناول الاجتماع الذى عقد بمقر الجامعة العربية اليوم، برئاسة الأمين العام، وحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير سعيد بوعلى، الإجراءات القانونية المتطلبة لمنع إسرائيل من عدوانها المستمر وانتهاكاتها اليومية على جميع المدن والقرى الفلسطينية .

يذكر أن الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار صادر عناجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى الرياض يوم 9 نوفمبر الماضى، كان مخصصا بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

يضم الاجتماع خبراء قانونيين من الدول أعضاء اللجنة العربية المصغرة "التى شكلتها قمة شرم الشيخ فى مارس الماضى "وتضم الأردن، وفلسطين، ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى الأمانة العامة".

ويأتى انعقاد الاجتماع العربى قبيل مغادرة الأمين العام للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل لمواصلة التحرك على المستويين العربى والدولى لطرح موضوع توفير نظام حماية دولى لأراضى دولة فلسطين على الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، وكذلك بحث هذه الأمور مع وزير الخارجية جون كيرى لحثه على تنفيذ التعهدات الامريكية للدول العربية للتوصل لحل النزاع العربى - الإسرائيلى وفق إطار زمنى محدد.