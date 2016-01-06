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نبيل العربى يعلن حصاد العام للجامعة العربية فى مؤتمر صحفى

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نبيل العربى يعلن حصاد العام للجامعة العربية فى مؤتمر صحفى نبيل العربى يعلن حصاد العام للجامعة العربية فى مؤتمر صحفى
بدأ منذ قليل المؤتمر السنوى للدكتور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن حصاد عام 2015، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

يأتى المؤتمر تحت عنوان "إنجازات العمل العربى المشترك عن عام 2015" يوم الأربعاء القادم، بمقر الأمانة العامة.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور العربى جهود الجامعة العربية خلتل السنة المنصرمة فى مختلف قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ونطورات الاوضاع فى كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال.

كما يستعرض الشراكات التى تقيمها الجامعة العربية مع التكتلات الدولية لحل الأزمات الراهنة مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

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مصر 365