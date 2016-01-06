الكهرباء: الحكومة وافقت على مشروعين صينين لإنتاج الكهرباء من الفخم النظيف

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء تم خلاله تقديم 3 مشروعات من بينهم اثنان لتوقيع عقود مشروط مع شركتين لإنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم النظيف وفق المعايير الدولية، وتمت الموافقة على عمل عقود مشروطة مع شركتين صينيتين بعد تقدمهما بعروض كبيرة، وسيتم التوقيع عليهما خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر الشهر الجارى.

وأضاف الدكتور محمد شاكر فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه كان هناك خلل بالطاقة، وتم الاعتماد على المشتقات البترولية بنسبة 80? ، لافتا إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على تنوع استراتيجية الطاقة، وأنه خلال عام 2022 تكون الطاقة المولدة تصل لـ20?.

وأوضح أن هناك خطة استراتيجية للوزارة لتصل مجموع القدرات المركبة بالشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 29? بحلول عام 2030، والعمل بمشروع الضبعة عام 2030، لافتا إلى أنه سيتم العمل مع التحالف الإماراتى لشركة عيون موسى.