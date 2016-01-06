إحالة رئيس تحرير جريدة المصريون لـ"الجنايات" بتهمة نشر أخبار كاذبة

أحال المستشار فتحى بيومى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأربعاء، جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد تقدم ببلاغ إبان توليه رئاسة نادى القضاة ضد جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وصحفى بالجريدة، متهما إياهما بنشر أخبار كاذبة.

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