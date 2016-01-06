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إحالة رئيس شركة "أونست" للمحاكمة العاجلة فى اتهامه بالنصب على المواطنين

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إحالة رئيس شركة "أونست" للمحاكمة العاجلة فى اتهامه بالنصب على المواطنين إحالة رئيس شركة "أونست" للمحاكمة العاجلة فى اتهامه بالنصب على المواطنين
أحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة أونست للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالنصب على أكثر من 60 مواطن، وحددت جلسة 9 يناير كأولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح دار السلام.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

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