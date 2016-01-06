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وزير البيئة: إنهاء أزمة الصرف الصناعى على النيل خلال أيام

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وزير البيئة: إنهاء أزمة الصرف الصناعى على النيل خلال أيام وزير البيئة: إنهاء أزمة الصرف الصناعى على النيل خلال أيام
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة ستفتش على المصانع التى كانت تلقى صرفها الصناعى بالنيل منتصف يناير الجارى، حيث من المقرر أن تكون المصانع قد وفقت أوضاعها البيئية بنسبة 100% الآن بحسب ما هو متفق عليه مع الوزارة، وسيتم إنهاء الأزمة خلال أيام.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التى من المفترض أنها وفقت أوضاعها تتمثل فى 7 مصانع لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصنع ورق قوص، مؤكداً أنه إذا لم تنه شركات السكر أزمتها فلن يسمح لها بالبدء فى موسم عصر قصب السكر أما مصنع وورق إدفو فسيوفق أوضاعه نهاية العام الجارى.

وأوضح أن الوزارة أرسلت فرقا تفتيشية منتصف ديسمبر الماضى لتلك المصانع للتفتيش عليها ومتابعة سير أعمال توفيق الأوضاع، حيث تأكدت من توفيق المصانع 98% من أوضاعها.

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