المتحدث العسكرى: ضبط 222 ألف قطعة سلاح وذخيرة وقنابل و56مليون قرص ترامادول

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة تقرير عن أبرز جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2015، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " منذ قليل، وتضمن أبرز الضبطيات التى نجحت فيها القوات على مدار العام الماضى، مدعومة بالصور والأرقام.

وذكر المتحدث العسكرى أن قوات حرس الحدود نجحت فى ضبط 7512 قطعة سلاح ، و2982 كيلو جرام من المواد المتفجرة ، و215 ألف قطعة ذخيرة ودانات مختلفة الأعيرة وقنابل متعددة الأنواع.

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات نجحت فى ضبط 172 ألف كجم من نبات البانجو المخدر، إلى جانب 3.2 كجم من مخدر الأفيون ، و56 مليون قرص من التامول والترامادول، وكذلك ضبط 22 ألف فرد حاولوا التسلل إلى البلاد فى هجرة غير شرعية، وكذلك ضبط 485 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

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