بالصور.. ضبط 25 من شباب الإخوان أثناء إعدادهم لمسيرة بدمنهور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط خلية إخوانية تضم 25 من شباب الجماعة الإرهابية من مختلف مراكز البحيرة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم دمنهور، برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث، مفادها اعتزام تنظيم الإخوان الإرهابى بالبحيرة بالإعداد لمسيرة بميدان الساعة بدمنهور بمشاركة شباب الجماعة من مركز كفر الدوار.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، والذى وجه بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الحنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور، بالإشتراك مع فريق أخر من أكفأ ضباط فرع الأمن الوطنى أشرف عليه مفتش فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لسرعة ضبط أعضاء تلك الخلية.

تم إعداد مأمورية مكبرة بالاستعانة بـ10 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الجماعة، وتمكن ضباط المباحث بالإشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى، ومن خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لإجهاض ذلك المخطط، وما أسفرت عنه الجهود من ضبط 29 من تلك العناصر الإرهابية وبحوزتهم بعض المطبوعات، وما أسفر عنه تطوير مناقشتهم من انتماء 25 منهم لجماعة الإخوان الإرهابية وجميعهم يقيمون بمركز وقسم كفر الدوار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 112 إدارى القسم لسنة 2016.

وبالعرض على النيابة، قرر المستشار عبد الرحمن الشهاوى رئيس نيابة دمنهور، برئاسة المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية، بإشراف المستشار تامر شمة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.



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