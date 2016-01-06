مصرع طالب بكلية الهندسة وشقيقه بعد تسرب الغاز بمسكنهما فى العاشر من رمضان

لفظ طالب بكلية الهندسة، وشقيقه، أنفاسهما الأخيرة اليوم الأربعاء، بعد تسرب الغاز بمسكنهما بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى التأمين العام.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال "زياد حسن على إبراهيم"، 21 سنة، طالب بكلية الهندسة، وشقيقه "باسم"، 24 سنة، عامل، بالمجاورة 52 التابعة لقسم ثانى العاشر، جثتين هامدتين.

وبالفحص تبين أن الوفاة جاءت نتيجة تسرب الغاز بمسكنهما، تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى التأمين وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.