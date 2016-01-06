10 خطط تبدأين بها العام الجديد كأم وزوجة ناجحة

من الأجدر بك أن تبدأي العام 2016 بروح جديدة ومخططات جديدة، ابتعدي عن صفحة العام المنصرم؛ لكي تكوني أماً وزوجة ناجحة، وكل ذلك سيكون بمنافعه على الأولاد والزوج شريك الحياة.

الأخصائية الأسرية الأستاذة لميس صعب تقدم لك هذه الخطط العشرة؛ لكي تبدئي صفحة جديدة في حياتك العائلية وهي:



1. اعلمي أن ما ينغص السعادة هو الاهتمام بالآخرين وإعطاؤهم مساحة أكبر من اهتماماتك على حساب بيتك وأسرتك، حاولي أن تقلصي علاقاتك قدر المستطاع، وليس كونك اجتماعية أن تقضي مع الآخرين وقتاً أكثر مما تقضين مع زوجك وأولادك، ولا أن تدخلي مشاكل الآخرين لجلسات المساء، وحول مائدة الطعام.

2. انسي كل الأخطاء التي ارتكبها زوجك في حقك أو تقصيره نحو الأسرة وابدئي صفحة جديدة في حياتك، لا تحملي هذه الأخطاء، وأوجه التقصير للعام الجديد.

3. تدربي على اليوجا لترتاحي نفسياً في الأيام المقبلة؛ لأن تقدم الأولاد في السن وعملك خارج البيت يتطلب منك المزيد من الضغوط النفسية.

4. راجعي حسابات عملك، ولا تقبلي بأي ترضية في نهاية العام، فيجب أن تأخذي حقوقك على كل عمل إضافي قمت به، ولا تقبلي بأن تتركي الأمر لمزاجية المدير، فهذا يجعلك تشعرين بالغبن الذي ينعكس على أسرتك، بل قدمي لائحة بكل إنجازاتك.

5. الملابس والإكسسوارات الجديدة كفيلة بأن تخلق لديك أحلاماً وطموحات، وأيضا تنعش مظهرك وتجدد نشاطك.

6. اتبعي الحمية التي تعيد لقوامك رشاقته، لا تفكري بالطعام كثيراً، بل استبدلي التفكير به بتناول الخضروات الورقية الطازجة.

7. ابعدي كل المعلبات وأكلات التيك أواي من قائمة طعام أسرتك؛ من أجل صحة جيدة.

8. حاسبي نفسك على الأخطاء التي ارتكبتها بحق الآخرين، حددي صديقة واحدة للبوح، تخلي عن عادة سيئة ظلت معك في العام المنصرم.

9. وسواس النظافة وهوس الترتيب من الأمور التي توتر نفسيتك، اعلمي أن الفوضى المحببة في البيت من عوامل ربط الأسرة في علاقة حميمية دافئة.

10. يجب أن تنبشي في هواياتك القديمة، لا تبقي بلا هواية مثل الرسم، أو النحت أو حتى عادة القص واللصق التي اعتدت عليها في صغرك، فهذه أمور تقلل من توترك حتماً، وربما أشركك بها باقي أفراد الأسرة.